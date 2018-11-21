Температурные карусели продолжатся в Новосибирске

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Синоптики сообщили прогноз погоды на третью декаду ноября по Новосибирской области – будет и тепло, и холодно.

Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщил Сиб.фм, что в третьей декаде ноября в среднем температурный фон будет в пределах нормы: -10…-12 градусов в регионе и -10 градусов в городе.

«В третьей декаде ноября сохранится погода с поступлением облачных систем, частым выпадением снега, периодическим усилением ветра и метелями, а также мокрым снегом, гололёдными явлениями», — рассказали синоптики.

В начале декады тёплые воздушные массы из Казахстана принесут в область тепло. В среднем, температура днём будет составлять 0…-5 градусов.

Далее, на континент начнёт поступать холодный воздух северных широт. Так что температура понизится в среднем до -9…-14 градусов днём и до -22…-27 ночью.

Напомним, 19 ноября синоптики рассказали, что принесут в ближайшие дни в Новосибирскую область циклоны и в какой день водителям нужно быть внимательными.