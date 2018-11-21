6 баллов
-6
65.59 75.18
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

сегодня 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

Температурные карусели продолжатся в Новосибирске

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

вчера 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

вчера 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

вчера 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

вчера 09:11 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

Рубрика: общество

21.11.2018 09:08

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В FACEBOOK

По словам мэра Новосибирска, новые рельсы должны соответствовать качеству модернизированных трамваев.

Градоначальник на своей официальной странице в Facebook рассказал о своей поездке на предприятие «БКМ Сибирь».

«Российско-белорусское предприятие "БКМ Сибирь" завершило модернизацию ещё одного трамвая — это уже пятый в 2018 году. В ходе работ в них устанавливают новый каркас, электрику, ходовую часть, освещение, удобные сиденья и пандус. Предприятие работает в Новосибирске с 2016 года. Сейчас обновлённые трамваи курсируют на маршрутах №№ 2, 3, 8, 15. Сегодня я был на левом берегу и лично проехал на одном из них», — пишет Анатолий Локоть.

Мэр также отметил, что обязательно нужно решить актуальную задачу по смене рельсов на городских трамвайных маршрутах.

Напомним, в ноябре стало известно о повышении стоимости проезда в новосибирском общественном транспорте.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

сегодня 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

Температурные карусели продолжатся в Новосибирске

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

вчера 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

вчера 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

вчера 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

вчера 09:11 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.05.2018

Новосибирский "Горводоканал" назвали лидером отрасли

Предприятие вошло в рейтинг Росстата

Читать далее
Image
30.05.2018

Мусор на 60 миллионов

В Новосибирске создадут сортировочный комплекс с робо...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее
Image
05.07.2017

Почему в Париже работают, а в Бордо - живут

Как Бордо из г...

Читать далее
Image
05.12.2016

Территория оптимистов

Как живёт и развивается микрорайон Дивногорский

Читать далее
Image
16.06.2016

Умный по определению

Каким видят Новосибирск будущего учёные и чиновники...

Читать далее

Новости по теме

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына 13.11.2018 Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске 13.11.2018 Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш 09.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Типа умирайте и всё

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычн...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы