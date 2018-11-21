Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

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Анатолий Локоть: переходим на новые рельсыРубрика: общество
21.11.2018 09:08
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В FACEBOOK
По словам мэра Новосибирска, новые рельсы должны соответствовать качеству модернизированных трамваев.
Градоначальник на своей официальной странице в Facebook рассказал о своей поездке на предприятие «БКМ Сибирь».
«Российско-белорусское предприятие "БКМ Сибирь" завершило модернизацию ещё одного трамвая — это уже пятый в 2018 году. В ходе работ в них устанавливают новый каркас, электрику, ходовую часть, освещение, удобные сиденья и пандус. Предприятие работает в Новосибирске с 2016 года. Сейчас обновлённые трамваи курсируют на маршрутах №№ 2, 3, 8, 15. Сегодня я был на левом берегу и лично проехал на одном из них», — пишет Анатолий Локоть.
Мэр также отметил, что обязательно нужно решить актуальную задачу по смене рельсов на городских трамвайных маршрутах.
Напомним, в ноябре стало известно о повышении стоимости проезда в новосибирском общественном транспорте.
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