Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

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Средняя стоимость занятий по вождению в столице Сибири снизилась на 2 % — новосибирцы платят в два раза меньше, чем жители Санкт-Петербурга.

Эксперты сайта «Авито» проанализировали стоимость обучения вождению автомобиля в стране.

В Новосибирске часовое занятие под руководством автоинструктора стоит в среднем 598 рублей. Самый заметный всплеск обращений в автошколы приходится на август, а вот в январе наступает заметное затишье. В культурной столице занятия стоят 1142 рубля в час, в Москве – 763 рубля. Это самые высокие расценки. Дешевле всего эта услуга стоит в соседнем Барнауле – 412 рублей за час занятий.

Что касается спроса: в Новосибирске в 2018 году на курсы вождения поступило на 51 % больше горожан, чем в предыдущем. Но абсолютный рекорд установили будущие автомобилисты Ижевска – они буквально приумножили своё число: их стало больше на 778 %. Но в целом популярность услуги в стране снизилась на 11 %, рассказали в «Авито».

Напомним, в ноябре Новосибирск по версии «Авито» вошёл в десятку самых «добрых» российских городов.