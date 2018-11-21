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Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

Рубрика: проиcшествия

21.11.2018 12:11

фото из группы «АвтоБердск» «ВКонтакте»

ДТП с автобусом произошло в Бердске во время утреннего часа пик – несколько человек пострадали.

Автобус ПАЗ врезался в стоявшую на дороге фуру «Фредлайнер» в Бердске на улице Химзаводской – ДТП произошло около восьми утра.

Как сообщает сайт «АвтоБердск», фура стояла напротив АЗС. Водитель отлучился на автозаправку, чтобы уточнить дорогу. В это время подъехавший сзади автобус и въехал в заднюю часть грузовика.

«Очевидцы аварии утверждают, что на место происшествия приезжали три скорых и осматривали несколько женщин, которые в момент аварии находились в разбившемся ПАЗике. По словам водителя автобуса, он работает на фирму "Элизиум", а в больницу одна из неотложек забрала одну из его пассажирок», — рассказал координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.

Какие именно травмы получила женщина, неизвестно.

Напомним, в ноябре автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе.

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Предложить новость

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

сегодня 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

сегодня 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

сегодня 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев не устраивают зарплаты

сегодня 11:57 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

сегодня 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

сегодня 06:01 Общество 1 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

Температурные карусели продолжатся в Новосибирске

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

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