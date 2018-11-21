Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

фото из группы «АвтоБердск» «ВКонтакте»

ДТП с автобусом произошло в Бердске во время утреннего часа пик – несколько человек пострадали.

Автобус ПАЗ врезался в стоявшую на дороге фуру «Фредлайнер» в Бердске на улице Химзаводской – ДТП произошло около восьми утра.

Как сообщает сайт «АвтоБердск», фура стояла напротив АЗС. Водитель отлучился на автозаправку, чтобы уточнить дорогу. В это время подъехавший сзади автобус и въехал в заднюю часть грузовика.

«Очевидцы аварии утверждают, что на место происшествия приезжали три скорых и осматривали несколько женщин, которые в момент аварии находились в разбившемся ПАЗике. По словам водителя автобуса, он работает на фирму "Элизиум", а в больницу одна из неотложек забрала одну из его пассажирок», — рассказал координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.

Какие именно травмы получила женщина, неизвестно.

Напомним, в ноябре автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе.