Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

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Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусомРубрика: проиcшествия
21.11.2018 12:11
фото из группы «АвтоБердск» «ВКонтакте»
ДТП с автобусом произошло в Бердске во время утреннего часа пик – несколько человек пострадали.
Автобус ПАЗ врезался в стоявшую на дороге фуру «Фредлайнер» в Бердске на улице Химзаводской – ДТП произошло около восьми утра.
Как сообщает сайт «АвтоБердск», фура стояла напротив АЗС. Водитель отлучился на автозаправку, чтобы уточнить дорогу. В это время подъехавший сзади автобус и въехал в заднюю часть грузовика.
«Очевидцы аварии утверждают, что на место происшествия приезжали три скорых и осматривали несколько женщин, которые в момент аварии находились в разбившемся ПАЗике. По словам водителя автобуса, он работает на фирму "Элизиум", а в больницу одна из неотложек забрала одну из его пассажирок», — рассказал координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.
Какие именно травмы получила женщина, неизвестно.
Напомним, в ноябре автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе.
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