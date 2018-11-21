Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

фото предоставлено организаторами конференции

Ведущие маркетологи собрались в Новосибирске на традиционной конференции eMarketingSib2018.

В Новосибирске прошла четвёртая Сибирская конференция по интернет-маркетингу «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib2018. В этом году на мероприятие съехались делегаты не только из России, но и из Казахстана. Всего в нём приняли участие более 150 руководителей отделов маркетинга, интернет-продаж и интернет-маркетологов. Организаторами выступили группа компаний «Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь».

Первый день был посвящен трендам в интернет-маркетинге, каналам продвижения, а также методам эффективной работы с клиентами. Речь шла, в частности, о том, как меняется психология пользователей, и как это влияет на интернет-бизнес.

«Мы много лет учили, что нужно заниматься поисковой оптимизацией, так как через сайт приходит основной объём потребителей. Сейчас же молодёжь ведёт себя по-другому: заболел зуб — обращаешься к Яндекс.Картам, находишь ближайшую стоматологию и идёшь туда», — рассказал основатель компании USABILITYLAB Дмитрий Сатин.

В рамках второй секции говорили о соцмедиа, мессенджерах, YouTube и других трендах в рекламе. Так, руководитель SMM-отдела и медиахаба «Сбербанка» Валентин Васин рассказал, как выстроить работу поддержки в сети и улучшить репутацию бренда.

«Поддержка в социальных сетях — это уже не поддержка в традиционном понимании, а работа с имиджем компании. Уровень ответственности у тех, кто работает с пользователями, гораздо выше, чем у поддержки традиционной, потому что написанное остаётся на страничках, с которых делают скриншоты, фотографии, тиражируя в интернете в огромных количествах», — рассказал специалист.

О том, как стать ближе к покупателям и развивать взаимоотношения с ними, говорили в третьей секции. Руководитель отдела маркетинга «Суши-Маркета» Анастасия Никитенко поделилась опытом, как сохранить человечность бренда в эпоху автоматизации. А руководитель интернет-магазина «Алтайский букет» Екатерина Стурова отметила, что маркетинговую стратегию в компании строят на принципах 3Д — доверие, длительность и доступность.

В завершающей секции речь шла о персонализации и аналитике.

Второй день конференции был разделён на несколько потоков практических мастер-классов. Участники получили возможность разобрать интересующие их вопросы более подробно под руководством ведущих экспертов сферы интернет-маркетинга.

Напомним, в сентябре в Новосибирск вернулись Сибирские интернет-недели.