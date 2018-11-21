Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

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Новосибирские хакеры умудрились похитить 10 миллионов рублей – уголовное дело уже передано в Центральный райсуд Барнаула.

Хитрые компьютерщики подошли к делу просто: они взламывали электронную почту барнаульских и новосибирских бизнесменов и добывали информацию о взаиморасчётах с партнёрами, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Далее злоумышленники действовали так – узнав о предстоящей сделке, они направляли покупателю реквизиты фирмы-однодневки, якобы от лица продавца, поступление почты от которого блокировали. Кроме этого они изготавливали поддельные документы, необходимые для заключения сделки. Из-за того, что бизнес-партнёры общались с помощью «электронки», подделки у них подозрения не вызывали.

Теперь хакерам грозит, в случае максимального наказания, 10 лет зоны – по году за каждый украденный миллион.

Напомним, в ноябре в Красноярске осудили экстремистов из Средней Азии.