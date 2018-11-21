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Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

21.11.2018 17:53

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирские хакеры умудрились похитить 10 миллионов рублей – уголовное дело уже передано в Центральный райсуд Барнаула.

Хитрые компьютерщики подошли к делу просто: они взламывали электронную почту барнаульских и новосибирских бизнесменов и добывали информацию о взаиморасчётах с партнёрами, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Далее злоумышленники действовали так – узнав о предстоящей сделке, они направляли покупателю реквизиты фирмы-однодневки, якобы от лица продавца, поступление почты от которого блокировали. Кроме этого они изготавливали поддельные документы, необходимые для заключения сделки. Из-за того, что бизнес-партнёры общались с помощью «электронки», подделки у них подозрения не вызывали.

Теперь хакерам грозит, в случае максимального наказания, 10 лет зоны – по году за каждый украденный миллион.

Напомним, в ноябре в Красноярске осудили экстремистов из Средней Азии.

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Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

сегодня 16:32 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

сегодня 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев не устраивают зарплаты

сегодня 11:57 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

сегодня 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

сегодня 06:01 Общество 1 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

Температурные карусели продолжатся в Новосибирске

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

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