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Лекторов-террористов осудили в Красноярске

Рубрика: общество

21.11.2018 15:18

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Уроженцы Средней Азии вступили в экстремистскую организацию, выступали на её сборищах и завлекали новых членов.

В Красноярске оглашён приговор двум мужчинам – в своё время они переехали в столицу края из Средней Азии. Как рассказали в краевом управлении ФСБ, примерно полтора года назад они вступили в запрещенное и признанное экстремистским в России религиозное объединение «Нурджулар».

Помимо участия в общих собраниях, осуждённые читали лекции и распространяли экстремистскую литературу среди новых адептов.

Суд признал мужчин виновными по статье, подразумевающей ответственность за организацию деятельности экстремистской организации, но ограничился достаточно мягким наказанием. Первого участника «Нурджулар» оштрафовали на сумму 120 тысяч рублей, а второй получил два года лишения свободы условно.

Напомним, в ноябре выяснилось, что в Новосибирске увеличилось количество тяжких преступлений.


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Лента новостей

Предложить новость

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

сегодня 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

сегодня 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

сегодня 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев не устраивают зарплаты

сегодня 11:57 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

сегодня 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

сегодня 06:01 Общество 1 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

Температурные карусели продолжатся в Новосибирске

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

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