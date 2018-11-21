Лекторов-террористов осудили в Красноярске

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Лекторов-террористов осудили в КрасноярскеРубрика: общество
21.11.2018 15:18
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Уроженцы Средней Азии вступили в экстремистскую организацию, выступали на её сборищах и завлекали новых членов.
В Красноярске оглашён приговор двум мужчинам – в своё время они переехали в столицу края из Средней Азии. Как рассказали в краевом управлении ФСБ, примерно полтора года назад они вступили в запрещенное и признанное экстремистским в России религиозное объединение «Нурджулар».
Помимо участия в общих собраниях, осуждённые читали лекции и распространяли экстремистскую литературу среди новых адептов.
Суд признал мужчин виновными по статье, подразумевающей ответственность за организацию деятельности экстремистской организации, но ограничился достаточно мягким наказанием. Первого участника «Нурджулар» оштрафовали на сумму 120 тысяч рублей, а второй получил два года лишения свободы условно.
Напомним, в ноябре выяснилось, что в Новосибирске увеличилось количество тяжких преступлений.
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