Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

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Победители этапа поедут в лагеря – дорогу оплатят родители.

В Новосибирске стартовал первый этап всероссийского конкурса «Юный следователь». В нём могут принять участие школьники в возрасте от 11 до 17 лет, «проявляющие интерес к следственной работе и деятельности Следственного комитета».

Потенциальным розыскникам необходимо написать исследовательскую работу и эссе, и ответить на вопросы викторины. Победители поедут на второй этап, который пройдёт на территории лагерей «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена», причём родителям придётся оплатить дорогу к месту отдыха, уточнили в следственном комитете.

«Задачами конкурса являются раннее профессиональное ориентирование подростков, популяризация следственной работы в подростковой среде, патриотическое и нравственное воспитание, повышение правосознания детей и подростков, формирование теоретических знаний и практических навыков, общего системного представления о следственной работе и криминалистике, повышение престижа службы в системе Следственного комитета», — сообщает сайт областного управления СК.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошёл конкурс красоты среди коров.