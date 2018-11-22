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Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

Рубрика: общество

22.11.2018 08:03

ФОТО ЕЛЕНЫ БЕРТОЛЛО

Деревья высадили как попало – они могут не пережить эту зиму.

Известная новосибирская художница Елена Бертолло на своей странице в Facebook рассказала об отвратительном отношении администрации Центрального рынка к посаженным рядом деревьям. По словам Елены, туи высажены примерно полгода назад со стороны улицы Крылова. Посадками занималась сама администрация рынка – хвойные растут в неком подобии каменных квадратных горшков.

«Вот всё, что осталось от туи у Центрального рынка. Друзья, в нашей стране действительно нет предусмотренной законом ответственности за издевательство за растениями? Жаль…» — горько комментирует свой фотоснимок художница.

Журналисту Сиб.фм Елена Бертолло рассказала, что деревья посадили без учёта необходимого для нормального развития кроны расстояния от парковки и дороги.

«На рынок приезжает транспорт, грузится товар, всё это валят на ветки молодых деревьев. Посадили их на заклание! Растениям некуда развиваться, ситуация очень простая и тупая. И сдвинуть её с места уже полгода не удаётся», — переживает Елена.

Художница уверена, что, планируя посадить деревья, представители Центрального рынка должны были учесть все правила и нормы, а они их попросту проигнорировали. На письменное обращение Елены Бертолло в администрацию рынка был получен вежливый ответ. В письме утверждается, что деревья посажены и выращиваются с соблюдением всех правил, про «гибель какого-либо саженца ещё рано говорить», а «результат же будет виден в июле следующего года».

Елена Бертолло, которая практически каждый день ходит в свою мастерскую мимо погибающих деревьев, надеется, что туи, вопреки всему, всё же выживут.

Напомним, в октябре в Сибири неожиданно зацвела ива.

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Предложить новость

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сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев не устраивают зарплаты

вчера 11:57 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

вчера 09:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:08 Наука 0 Коммент.

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вчера 07:03 Афиша 0 Коммент.

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вчера 05:06 Общество 0 Коммент.

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