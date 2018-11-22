Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

ФОТО ЕЛЕНЫ БЕРТОЛЛО

Деревья высадили как попало – они могут не пережить эту зиму.

Известная новосибирская художница Елена Бертолло на своей странице в Facebook рассказала об отвратительном отношении администрации Центрального рынка к посаженным рядом деревьям. По словам Елены, туи высажены примерно полгода назад со стороны улицы Крылова. Посадками занималась сама администрация рынка – хвойные растут в неком подобии каменных квадратных горшков.

«Вот всё, что осталось от туи у Центрального рынка. Друзья, в нашей стране действительно нет предусмотренной законом ответственности за издевательство за растениями? Жаль…» — горько комментирует свой фотоснимок художница.

Журналисту Сиб.фм Елена Бертолло рассказала, что деревья посадили без учёта необходимого для нормального развития кроны расстояния от парковки и дороги.

«На рынок приезжает транспорт, грузится товар, всё это валят на ветки молодых деревьев. Посадили их на заклание! Растениям некуда развиваться, ситуация очень простая и тупая. И сдвинуть её с места уже полгода не удаётся», — переживает Елена.

Художница уверена, что, планируя посадить деревья, представители Центрального рынка должны были учесть все правила и нормы, а они их попросту проигнорировали. На письменное обращение Елены Бертолло в администрацию рынка был получен вежливый ответ. В письме утверждается, что деревья посажены и выращиваются с соблюдением всех правил, про «гибель какого-либо саженца ещё рано говорить», а «результат же будет виден в июле следующего года».

Елена Бертолло, которая практически каждый день ходит в свою мастерскую мимо погибающих деревьев, надеется, что туи, вопреки всему, всё же выживут.

Напомним, в октябре в Сибири неожиданно зацвела ива.