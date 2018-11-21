Новосибирские художники справят юбилей

В КАЧЕСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНА КАРТИНА СЕРГЕЯ ГРЕБЕННИКОВА

День рождения Новосибирского союза художников отметят сразу тремя экспозициями – организации исполнилось 85 лет.

Выставки откроются 22 ноября в городском центре изобразительных искусств, художественном музее и арт-центре «Красный».

В НСХ сейчас входят 92 профессиональных художника со всей Новосибирской области. Среди них такие известные живописцы, как Михаил Омбыш-Кузнецов, Вадим Иванкин, Владимир Фатеев, в составе местного отделения есть академики и члены-корреспонденты Российской академии художеств, орденоносцы, золотые и серебряные медалисты Союза художников России и Академии художеств.

Художественный музей представит работы из собственной коллекции, в том числе и современных авторов. Также зрители смогут увидеть подлинные документы союза художников ещё советских времён.

Выставка в ГЦИИ носит название «Арт-Новосибирск». На ней представлены работы не только членов союза, но и художников, работы которых одобрил выставочный комитет СХР. В экспозицию вошли также фото и видео из архива союза.

«Художник. Общество. Вехи» — так назвали выставку в арт-центре «Красный». В экспозицию попали работы из районных музеев Новосибирской области и Алтайского края, а также из коллекции Союза художников России.



Всего зрители увидят свыше 500 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусств, рассказали в информационном отделе городского центра изобразительных искусств.



Напомним, в ноябре в художественном музее Новосибирска открылась выставка «Новое. Избранное».