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Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

Рубрика: общество

22.11.2018 07:03

фото с сайта pixabay.com

Молодой новосибирец вошёл в тройку победителей на Кубке мира по фехтованию в Латвии.

Студент второго курса НГТУ Даниил Рудых занял третье место на Кубке мира по фехтованию среди юниоров. Чемпионат прошёл в Риге 17-18 ноября.

Как сообщает пресс-служба вуза, сибиряк обыграл сильных спортсменов, в том числе обладателя юниорского Кубка мира прошлого сезона из Чехии Якуба Юрку.

«Рудых уступил единственный укол ставшему позже победителем турнира американцу Стивену Эварту и в итоговом протоколе остался третьим», — рассказали в пресс-службе НГТУ.

За победу сражались 233 шпажиста, в том числе 12 россиян. В командных соревнованиях приняли участие 26 команд. Команда, в которой выступал Даниил Рудых, заняла седьмое место.

Напомним, в октябре новосибирцы принесли победу российской сборной на олимпиаде в Аргентине.

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Предложить новость

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сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

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сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

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вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев не устраивают зарплаты

вчера 11:57 Работа 0 Коммент.

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вчера 08:08 Наука 0 Коммент.

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