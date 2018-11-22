Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

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Молодой новосибирец вошёл в тройку победителей на Кубке мира по фехтованию в Латвии.

Студент второго курса НГТУ Даниил Рудых занял третье место на Кубке мира по фехтованию среди юниоров. Чемпионат прошёл в Риге 17-18 ноября.

Как сообщает пресс-служба вуза, сибиряк обыграл сильных спортсменов, в том числе обладателя юниорского Кубка мира прошлого сезона из Чехии Якуба Юрку.

«Рудых уступил единственный укол ставшему позже победителем турнира американцу Стивену Эварту и в итоговом протоколе остался третьим», — рассказали в пресс-службе НГТУ.

За победу сражались 233 шпажиста, в том числе 12 россиян. В командных соревнованиях приняли участие 26 команд. Команда, в которой выступал Даниил Рудых, заняла седьмое место.

Напомним, в октябре новосибирцы принесли победу российской сборной на олимпиаде в Аргентине.