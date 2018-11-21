Новосибирцев не устраивают зарплаты

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Большая часть горожан не прочь получать за свою работу больше – но их работодателям не хватает денег.

Сайт «Зарплата.ру» провёл опрос среди жителей Новосибирска и выяснил, что 80 % из них считает свою заработную плату незаслуженно малой. Сотрудники сайта опросили 1000 новосибирцев.

В то же время пятая часть опрошенных не собираются даже и заикаться о прибавке. 24 % наоборот, готовы обсудить этот сложный вопрос с работодателем.

35 % опрошенных заявили, что в их карьере повышение зарплаты уже случалось, а вот у 7 % респондентов такого радостного события никогда не было.

По мнению руководителя отдела брендинга и PR сайта «Зарплата.ру» Ивана Чиркова, предстоящий разговор о прибавке жалованья – вещь серьёзная.

«К разговору с руководителем о повышении заработной платы сотруднику нужно тщательно подготовиться. Соберите данные по своим ключевым обязанностям, функционалу, проанализируйте свою работу за последние 6 месяцев. Не забудьте посмотреть среднерыночную зарплату для своей должности, чтобы доводы звучали более убедительно», — считает специалист.

«Зарплата.ру» сообщает, что самой частой причиной отказа в прибавке зарплаты является банальное отсутствие денег в кассе работодателя.

Напомним, что в ноябре выяснилось, что домогательствам на рабочем месте подвергался каждый третий житель Новосибирска.