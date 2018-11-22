Новосибирцы смогут позвонить Деду Морозу на Новый год

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Прямая линия с Дедом Морозом открывается в Новосибирске в канун новогодних праздников.

Один из сотовых операторов открыл прямую линию с Дедом Морозом для жителей Новосибирска. Услышать голос волшебного деда можно с 22 ноября 2018 года до 15 января 2019 года – для этого необходимо позвонить по телефону 8-913-986-1111.

«Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану», — уточнил организатор акции.

Возможность пообщаться с главным символом Нового года предоставляется сибирякам не впервые. В прошлом году жители сибирских городов набрали номер дедушки три миллиона раз. Больше всего звонков пришлось на период с 25 декабря 2017 года по 2 января 2018 года.

Напомним, в ноябре новосибирские актёры призвали театралов подедморозить.