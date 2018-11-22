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Новосибирцы смогут позвонить Деду Морозу на Новый год

Рубрика: общество

22.11.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

Прямая линия с Дедом Морозом открывается в Новосибирске в канун новогодних праздников.

Один из сотовых операторов открыл прямую линию с Дедом Морозом для жителей Новосибирска. Услышать голос волшебного деда можно с 22 ноября 2018 года до 15 января 2019 года – для этого необходимо позвонить по телефону 8-913-986-1111.

«Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану», — уточнил организатор акции.

Возможность пообщаться с главным символом Нового года предоставляется сибирякам не впервые. В прошлом году жители сибирских городов набрали номер дедушки три миллиона раз. Больше всего звонков пришлось на период с 25 декабря 2017 года по 2 января 2018 года.

Напомним, в ноябре новосибирские актёры призвали театралов подедморозить.

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

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сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут позвонить Деду Морозу на Новый год

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев не устраивают зарплаты

вчера 11:57 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

вчера 09:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:08 Наука 0 Коммент.

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вчера 07:03 Афиша 0 Коммент.

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вчера 05:06 Общество 0 Коммент.

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