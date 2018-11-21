Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МИХАИЛОМ РЯЗАНЦЕВЫМ

Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев на своей странице в Facebook рассказал о странной стройке на Овражной улице в Заельцовском районе.

«В городе повсеместно работает схема, по которой на арендованном участке строится небольшой временный объект, который после ввода в эксплуатацию и приватизации земельного участка, сносится и перепродаётся по рыночной цене и далее используется по иному назначению. Общественниками также выявлены ситуации, когда никакие объекты не возводились, но в Росреестре регистрировались несуществующие строения», — утверждает Рязанцев.

По информации общественника, УК «Строитель» 20 июня 2018 года за 18 миллионов рублей приобретает у города участок площадью 11 тысяч «квадратов» — в полукилометре от станции метро «Заельцовская».

«Покупка была совершена на основании того, что там построено "многофункциональное здание с автостоянкой". Только кадастровая стоимость участка на сегодняшний момент составляет почти 73 млн рублей. Никаких данных об аукционе на аренду земли найти в интернете не удалось. Мое предположение, что его и не было», — пишет общественник.

По словам Михаила Рязанцева, уже 20 июля застройщик получил от мэрии разрешение на реконструкцию здания и немедленно приступил к строительству двух многоэтажек. Интересно, что парковка изначально была построена как часть будущих зданий.

«Это к вопросу качества управления земельными ресурсами города. Это к вопросу ввода в эксплуатацию зданий управлением архитектурно-строительной инспекцией города под руководством Мотыги. Продолжение следует — буду дальше разбираться в этой истории», — пообещал своим подписчикам координатор «Искалеченного Новосибирска».

Напомним, в ноябре стало известно, что новосибирский строительный рынок стремительно падает.