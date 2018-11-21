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Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

Рубрика: общество

23.11.2018 08:01

фото предоставлено «Белой Аптекой»

Акция «Чёрная пятница» пройдёт в «Белой Аптеке» – тонометры, БАДы и витамины упадут в цене на один день.

Скидка в размере 23 % на все товары ожидает новосибирцев в «Белой Аптеке» в рамках акции «Чёрная пятница» 23 ноября. Предложением глобальной распродажи можно будет воспользоваться с полуночи до полуночи во всех аптеках сети и на сайте белаяаптека.рф.

Со скидкой можно купить не только лекарства, но и косметику, витамины, БАДы, медицинские приборы, оптику, ортопедические товары и даже пиявок. А поскольку аптека славится своим ассортиментом, здесь отыщутся также редкие препараты.

Найти всё необходимое предлагается из 20 тысяч наименований. Чтобы быстрее определиться с выбором, можно заранее побродить по сайту аптеки. Помочь могут и фармацевты – опытные специалисты, которые в любое время готовы дать квалифицированную консультацию.

Стоит отметить, что распродажа лекарственных препаратов – явление довольно редкое. Нечасто можно «попасть» и на обыкновенные скидки на медикаменты. Между тем в «Белой Аптеке» стоимость товаров по будням с 9 до 11 утра снижают на 13 %. Кстати, цены во время «Чёрной пятницы» здесь будут даже ниже закупочных.

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Предложить новость

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

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Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

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Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

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Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

вчера 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

вчера 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

вчера 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

вчера 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут позвонить Деду Морозу на Новый год

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

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