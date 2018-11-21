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Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»Рубрика: общество
23.11.2018 08:01
фото предоставлено «Белой Аптекой»
Акция «Чёрная пятница» пройдёт в «Белой Аптеке» – тонометры, БАДы и витамины упадут в цене на один день.
Скидка в размере 23 % на все товары ожидает новосибирцев в «Белой Аптеке» в рамках акции «Чёрная пятница» 23 ноября. Предложением глобальной распродажи можно будет воспользоваться с полуночи до полуночи во всех аптеках сети и на сайте белаяаптека.рф.
Со скидкой можно купить не только лекарства, но и косметику, витамины, БАДы, медицинские приборы, оптику, ортопедические товары и даже пиявок. А поскольку аптека славится своим ассортиментом, здесь отыщутся также редкие препараты.
Найти всё необходимое предлагается из 20 тысяч наименований. Чтобы быстрее определиться с выбором, можно заранее побродить по сайту аптеки. Помочь могут и фармацевты – опытные специалисты, которые в любое время готовы дать квалифицированную консультацию.
Стоит отметить, что распродажа лекарственных препаратов – явление довольно редкое. Нечасто можно «попасть» и на обыкновенные скидки на медикаменты. Между тем в «Белой Аптеке» стоимость товаров по будням с 9 до 11 утра снижают на 13 %. Кстати, цены во время «Чёрной пятницы» здесь будут даже ниже закупочных.
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