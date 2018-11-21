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Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Рубрика: проиcшествия

21.11.2018 10:03

фото с сайта pixabay.com

Мужчина погиб под шасси самолёта в столичном аэропорту – следователи выясняют его личность.

«Боинг-737» столкнулся с оказавшимся на взлётно-посадочной полосе мужчиной – пострадавший получил смертельные травмы. Трагический инцидент произошёл во вторник, 20 ноября, в 20:10 в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, воздушное судно следовало в Афины.

«По предварительным данным, при взлёте самолёта одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

По данным издания Lenta.ru, пилот предположил, что самолёт столкнулся с животным, о чём сообщил диспетчеру. Однако системы транспортного средства повреждений не выявили, поэтому воздушное судно возвращать не стали.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Для установления личности погибшего будет проведён анализ ДНК.

Напомним, в ноябре красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга».

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