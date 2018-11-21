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Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»Рубрика: общество
21.11.2018 10:38
фото из группы ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»
КХЛ назвала лучшие моменты регулярного чемпионата за неделю – в их число вошли сэйвы игроков новосибирского клуба.
Лучшие хоккейные моменты недели в рамках регулярного чемпионата назвала Континентальная хоккейная лига. В рейтинге победоносно отметились игроки новосибирского ХК «Сибирь» — им принадлежат лучшие сэйвы.
«На второй позиции феноменальное "спасение" от новосибирца Алексея Красикова, успевшего закрыть пустой угол. Ну а победитель — ещё один вратарь «Сибири» Дэнни Тэйлор», — сообщает пресс-служба лиги.
Кроме того, в тройке «сэйвовых» лидеров оказался вратарь команды «Йокерит» Янис Калныньш.
Напомним, в ноябре «Сибирь» впервые за пять лет одержала победу над «Динамо».
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