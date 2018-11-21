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В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

Рубрика: проиcшествия

21.11.2018 11:28

фото с сайта pixabay.com

Частный дом загорелся рано утром в Октябрьском районе – пожар закончился трагедией.

В Новосибирске во 2-м Инюшенском переулке 21 ноября в 4:58 утра загорелся частный дом. По неофициальной информации, в результате пожара погиб 56-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь перекинулся на соседний дом и стоявший рядом сарай.

«В одном доме никого не обнаружили. Находился ли кто-то во втором доме, не смогли проверить из-за высокой температуры и угрозы обрушения перекрытий. Кроме того, был обнаружен газовый баллон, на место была вызвана газовая служба. Привлекались дополнительные силы и средства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Причина пожара выясняется.

Напомним, в ноябре ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев.

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сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:57 Работа 0 Коммент.

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