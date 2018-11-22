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Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

Рубрика: общество

22.11.2018 11:02

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНДРЕЯ ТРАВНИКОВА В СОЦСЕТИ FACEBOOK

Евгений Дитрих восхитился планами развития Толмачёво и назвал аэропорт примером для страны.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал проект развития аэропорта Толмачёво одним из показательных примеров авиационной отрасли страны. Такое заявление он сделал в ходе международного форума «Транспорт России-2018», где губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах региональных перевозок до 2023 года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, министр отметил интенсивную динамику развития аэропорта.

«В перечне первоочередных задач по комплексному развитию Толмачёво как мультимодального межрегионального хаба — модернизация транспортно-логистической инфраструктуры вокруг аэропорта и аэродромной инфраструктуры, увеличение количества беспересадочных рейсов в российские города и города ближнего зарубежья, рост почтовых и грузовых перевозок за счёт реализации проекта почтово-логистического центра Почты России с пропускной способностью до миллиона почтовых отправлений в сутки», — рассказал Андрей Травников.

Кроме того, планируется отремонтировать и модернизировать взлётно-посадочные полосы, а также ввести прямое сообщение между аэропортом и вокзалом «Новосибирск-Главный».

Сейчас новосибирский аэропорт обслуживает международные рейсы 30 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году пассажиропоток Толмачёво должен достичь шести миллионов человек в год.

Напомним, в ноябре новосибирцы составили петицию против переименования Толмачёво.

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сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

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