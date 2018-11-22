На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

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На Алтае поймали нелегальных торговцев лесомРубрика: проиcшествия
22.11.2018 16:03
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ
Преступники незаконно экспортировали древесину – покупателями были представители среднеазиатских республик.
Злоумышленники воспользовались обычной схемой: создали несколько подставных фирм и по подложным документам по железной дороге переправили своим партнёрам около 70 тысяч кубометров леса. Кстати, место его заготовки установить не удалось.
Следствие выяснило, что жители Алтайского края занимались контрабандой с ноября 2014 года по август 2017. В общей сложности им удалось выручить около полумиллиарда рублей.
Дело передано в Рубцовский городской суд, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Теперь нелегальным лесорубам грозит ответственность за контрабанду стратегически важных ресурсов и уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.
Напомним, в ноябре в Новосибирске пошёл под суд лжеограбленный предприниматель.
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Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков
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