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На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

Рубрика: проиcшествия

22.11.2018 16:03

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ

Преступники незаконно экспортировали древесину – покупателями были представители среднеазиатских республик.

Злоумышленники воспользовались обычной схемой: создали несколько подставных фирм и по подложным документам по железной дороге переправили своим партнёрам около 70 тысяч кубометров леса. Кстати, место его заготовки установить не удалось.

Следствие выяснило, что жители Алтайского края занимались контрабандой с ноября 2014 года по август 2017. В общей сложности им удалось выручить около полумиллиарда рублей.

Дело передано в Рубцовский городской суд, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Теперь нелегальным лесорубам грозит ответственность за контрабанду стратегически важных ресурсов и уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.

Напомним, в ноябре в Новосибирске пошёл под суд лжеограбленный предприниматель.

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Предложить новость

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

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Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

сегодня 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

сегодня 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

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вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

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Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

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