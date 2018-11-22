Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

ФОТО С САЙТА NSO.RU

Уполномоченного по правам человека выбрали в Новосибирской области – им во второй раз стала юрист Нина Шалабаева.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области повторно выбрали Нину Шалабаеву уполномоченным по правам человека в регионе. Тайное голосование прошло в четверг, 22 ноября.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», за Нину Шалабаеву проголосовали 56 человек из собравшихся 61.

Помимо Шалабаевой, на пост омбудсмена претендовала помощник одного из парламентариев горсовета Новосибирска Светлана Миронова. Её предложила депутат заксобрания Дарья Украинцева. Нину Шалабаеву же выдвинула Общественная палата региона.

Отмечается, что кандидатура Шалабаевой была рекомендована конкурсной комиссией заксобрания региона.

Нина Шалабаева занимала пост уполномоченного по правам человека с 2013 года. Она также занимала должность заместителя председателя региональной избирательной комиссии и руководила аппаратом Новосибирского отделения ассоциации юристов России. Помимо этого, Шалабаева принимала участие в разработке устава региона, закона о местном самоуправлении и избирательного законодательства.

Напомним, в ноябре новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека.