Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

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Предприятия Новосибирска сразятся в уровне новогоднего убранства на специальном конкурсе.

Конкурс на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание пройдёт среди потребительских предприятий в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии.

В течение декабря жюри выберет лучших в каждом районе города, а с 15 по 31 января определит главного победителя.

Конкурсантов будут оценивать специалисты управления потребительского рынка и районных администраций города. Главой конкурсной комиссии станет начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

«Жюри будет оценивать использование новогодней атрибутики при оформлении предприятий, а также уровень праздничного обслуживания населения: применение прогрессивных форм и методов торговли, предоставление покупателям дополнительных услуг, проведение благотворительных акций и так далее», — рассказали в муниципалитете.

Финалистов наградят почётными грамотами и благодарственными письмами.

Напомним, в ноябре мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году.