Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

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Новосибирский драматург победил в международном конкурсеРубрика: культура
22.11.2018 17:51
ФОТО ИГОРЯ МУРЕНКО С ЕГО СТРАНИЦЫ В FACEBOOK
Пьеса Игоря Муренко «Лежать разрешается» получила диплом на международном конкурсе «Смех сквозь слёзы»; конкурс был организован Гильдией драматургов России.
Итоги конкурса были подведены 21 ноября, рассказал Игорь Муренко на своей странице в Facebook.
«Ура! Моя пьеса "Лежать разрешается" вошла в число семи победителей международного конкурса пьес "Смех сквозь слезы" Гильдии драматургов России. Пьеса вот про что: в Среднем Государственном Академическом Драматическом Лежачем театре глагол "ходить" запрещён – поэтому актёры этого театра вынуждены играть, не поднимаясь с лежаков. В труппе назревает недовольство, вызванное желанием вернуться в естественное — вертикальное — положение. Комический эффект усиливается ещё и тем, что актёры одновременно репетируют "Гамлета", причём выясняется, что по нравственным качествам актёры и роли имеют точно такое же расхождение, как горизонталь и вертикаль», — пишет новосибирский драматург.
Напомним, в ноябре два новосибирских театра решили сделать подарки детям, оставшимся без попечения родителей.
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