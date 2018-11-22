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Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

Рубрика: культура

22.11.2018 17:51

ФОТО ИГОРЯ МУРЕНКО С ЕГО СТРАНИЦЫ В FACEBOOK

Пьеса Игоря Муренко «Лежать разрешается» получила диплом на международном конкурсе «Смех сквозь слёзы»; конкурс был организован Гильдией драматургов России.

Итоги конкурса были подведены 21 ноября, рассказал Игорь Муренко на своей странице в Facebook.

«Ура! Моя пьеса "Лежать разрешается" вошла в число семи победителей международного конкурса пьес "Смех сквозь слезы" Гильдии драматургов России. Пьеса вот про что: в Среднем Государственном Академическом Драматическом Лежачем театре глагол "ходить" запрещён – поэтому актёры этого театра вынуждены играть, не поднимаясь с лежаков. В труппе назревает недовольство, вызванное желанием вернуться в естественное — вертикальное — положение. Комический эффект усиливается ещё и тем, что актёры одновременно репетируют "Гамлета", причём выясняется, что по нравственным качествам актёры и роли имеют точно такое же расхождение, как горизонталь и вертикаль», — пишет новосибирский драматург.

Напомним, в ноябре два новосибирских театра решили сделать подарки детям, оставшимся без попечения родителей.


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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

сегодня 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

сегодня 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

сегодня 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

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