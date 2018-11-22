7 баллов
-2
65.61 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

сегодня 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

сегодня 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

сегодня 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

Рубрика: проиcшествия

22.11.2018 12:10

фото с сайта pixabay.com

Хладнокровного убийцу 19 женщин приговорили к пожизненному заключению после повторного суда.

Новосибирский областной суд подтвердил приговор экс-милиционеру Евгению Чуплинскому — пожизненное заключение в колонии особого режима.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, такое судебное решение было принято повторно. 6 марта Чуплинскому вынесли аналогичный приговор на основании вердикта присяжных заседателей, однако 11 сентября он был отменён из-за допущенных процессуальных нарушений.

Евгений Чуплинский расправился с 19 женщинами, начиная с 1998 года. В основном его жертвами были сибирячки, оказывающие сексуальные услуги. После интимной близости маньяк убивал их и расчленял, а останки развозил по безлюдным местам Новосибирской области. Найти преступника удалось с помощью генетических исследований.

«Суд также постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу пяти потерпевших по одному миллиону рублей каждому», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ноябре начался повторный суд над Евгением Чуплинским.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

сегодня 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

сегодня 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

сегодня 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
22.05.2018

Давал - не давал

Как возврат долга превратился в коррупционный скандал...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
01.12.2017

Битва за «капусту»

О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...

Читать далее
Image
30.06.2017

Особо опасный эколог

За что новосибирского эколога посадили в тюрьму и п...

Читать далее
Image
21.07.2016

Взятки гладки

Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...

Читать далее

Новости по теме

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом сегодня 16:03 Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска вчера 17:53

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Типа умирайте и всё

Image

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычн...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные