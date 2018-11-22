Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

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Хладнокровного убийцу 19 женщин приговорили к пожизненному заключению после повторного суда.

Новосибирский областной суд подтвердил приговор экс-милиционеру Евгению Чуплинскому — пожизненное заключение в колонии особого режима.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, такое судебное решение было принято повторно. 6 марта Чуплинскому вынесли аналогичный приговор на основании вердикта присяжных заседателей, однако 11 сентября он был отменён из-за допущенных процессуальных нарушений.

Евгений Чуплинский расправился с 19 женщинами, начиная с 1998 года. В основном его жертвами были сибирячки, оказывающие сексуальные услуги. После интимной близости маньяк убивал их и расчленял, а останки развозил по безлюдным местам Новосибирской области. Найти преступника удалось с помощью генетических исследований.

«Суд также постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу пяти потерпевших по одному миллиону рублей каждому», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ноябре начался повторный суд над Евгением Чуплинским.