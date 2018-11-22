Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

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Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срокРубрика: проиcшествия
22.11.2018 12:10
фото с сайта pixabay.com
Хладнокровного убийцу 19 женщин приговорили к пожизненному заключению после повторного суда.
Новосибирский областной суд подтвердил приговор экс-милиционеру Евгению Чуплинскому — пожизненное заключение в колонии особого режима.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, такое судебное решение было принято повторно. 6 марта Чуплинскому вынесли аналогичный приговор на основании вердикта присяжных заседателей, однако 11 сентября он был отменён из-за допущенных процессуальных нарушений.
Евгений Чуплинский расправился с 19 женщинами, начиная с 1998 года. В основном его жертвами были сибирячки, оказывающие сексуальные услуги. После интимной близости маньяк убивал их и расчленял, а останки развозил по безлюдным местам Новосибирской области. Найти преступника удалось с помощью генетических исследований.
«Суд также постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу пяти потерпевших по одному миллиону рублей каждому», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в ноябре начался повторный суд над Евгением Чуплинским.
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Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков
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