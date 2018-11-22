Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Пробки задержали новосибирцев, спешащих в Академгородок, на остановке «Речной вокзал».

Огромная толпа собралась на остановке «Речной вокзал» в сторону Академгородка утром в четверг, 22 ноября. На протяжении продолжительного времени из-за сложной ситуации на дорогах сюда не подъехало ни одной маршрутки.

«Никто не может уехать», — рассказал один из ожидающих транспорта группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса Яндекс.Пробки, утренний транспортный коллапс оценивается в семь баллов. При этом один из самых серьёзных дорожных заторов – от Первомайского района до Речного вокзала, он растянулся на несколько километров.

Напомним, в ноябре ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки.