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Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Рубрика: проиcшествия

22.11.2018 10:15

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Пробки задержали новосибирцев, спешащих в Академгородок, на остановке «Речной вокзал».

Огромная толпа собралась на остановке «Речной вокзал» в сторону Академгородка утром в четверг, 22 ноября. На протяжении продолжительного времени из-за сложной ситуации на дорогах сюда не подъехало ни одной маршрутки.

«Никто не может уехать», — рассказал один из ожидающих транспорта группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса Яндекс.Пробки, утренний транспортный коллапс оценивается в семь баллов. При этом один из самых серьёзных дорожных заторов – от Первомайского района до Речного вокзала, он растянулся на несколько километров.

Напомним, в ноябре ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки.

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Предложить новость

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут позвонить Деду Морозу на Новый год

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев не устраивают зарплаты

вчера 11:57 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

вчера 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

вчера 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

вчера 07:03 Афиша 0 Коммент.

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вчера 05:06 Общество 0 Коммент.

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