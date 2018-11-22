Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

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Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков
Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в АкадемгородокРубрика: проиcшествия
22.11.2018 10:15
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Пробки задержали новосибирцев, спешащих в Академгородок, на остановке «Речной вокзал».
Огромная толпа собралась на остановке «Речной вокзал» в сторону Академгородка утром в четверг, 22 ноября. На протяжении продолжительного времени из-за сложной ситуации на дорогах сюда не подъехало ни одной маршрутки.
«Никто не может уехать», — рассказал один из ожидающих транспорта группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».
По данным сервиса Яндекс.Пробки, утренний транспортный коллапс оценивается в семь баллов. При этом один из самых серьёзных дорожных заторов – от Первомайского района до Речного вокзала, он растянулся на несколько километров.
Напомним, в ноябре ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки.
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Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков
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