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Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
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Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от ракаРубрика: проиcшествия
22.11.2018 15:00
фото с сайта pixabay.com
Девочка играла у маминой подруги и съела «витамины» – они оказались лекарством от страшной болезни.
Двухлетняя девочка попала в больницу после отравления таблетками для лечения раковых опухолей. Инцидент произошёл в Омске в среду, 21 октября.
Как сообщает «Ом1», мама малышки приехала в гости к подруге, взяв дочку с собой. Пока женщины разговаривали, девочка была предоставлена сама себе. В какой-то момент она съела разноцветные таблетки, приняв их за витамины. Однако препарат оказался средством для лечения рака.
Позже девочка начала терять сознание, мама увидела это и вызвала скорую. Ребёнка доставили в больницу. Сейчас её состояние оценивается как тяжёлое.
Напомним, в ноябре дочь бросившей детей многодетной омички нашли в сугробе.
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Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
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