Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

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Девочка играла у маминой подруги и съела «витамины» – они оказались лекарством от страшной болезни.

Двухлетняя девочка попала в больницу после отравления таблетками для лечения раковых опухолей. Инцидент произошёл в Омске в среду, 21 октября.

Как сообщает «Ом1», мама малышки приехала в гости к подруге, взяв дочку с собой. Пока женщины разговаривали, девочка была предоставлена сама себе. В какой-то момент она съела разноцветные таблетки, приняв их за витамины. Однако препарат оказался средством для лечения рака.

Позже девочка начала терять сознание, мама увидела это и вызвала скорую. Ребёнка доставили в больницу. Сейчас её состояние оценивается как тяжёлое.

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