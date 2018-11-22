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Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

Рубрика: общество

22.11.2018 17:01

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НОВОСИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

В Новосибирске стартовал социальный проект «Тактильная музыка» – это совместный проект филармонии и некоммерческой организации «Амплитуда тишины».

Сегодня, 22 февраля, на открытой репетиции коллектива «Филармоника-квартет» будут присутствовать особенные дети — причём музыканты пригласят их на сцену.

«Это обеспечит детям пребывание в зоне непосредственного воздействия звуковых волн. По данным последних медицинских исследований, это позволяет тем, у кого есть нарушения слуха, развивать возможности восприятия. Подобные акции мы будем проводить на постоянной основе», — рассказали в филармонии.

Напомним, в ноябре в Новосибирске слабовидящим детям подарили рельефные книги.

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Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

сегодня 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

сегодня 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

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