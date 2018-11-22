Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НОВОСИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

В Новосибирске стартовал социальный проект «Тактильная музыка» – это совместный проект филармонии и некоммерческой организации «Амплитуда тишины».

Сегодня, 22 февраля, на открытой репетиции коллектива «Филармоника-квартет» будут присутствовать особенные дети — причём музыканты пригласят их на сцену.

«Это обеспечит детям пребывание в зоне непосредственного воздействия звуковых волн. По данным последних медицинских исследований, это позволяет тем, у кого есть нарушения слуха, развивать возможности восприятия. Подобные акции мы будем проводить на постоянной основе», — рассказали в филармонии.

Напомним, в ноябре в Новосибирске слабовидящим детям подарили рельефные книги.