Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

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Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в НовосибирскеРубрика: общество
22.11.2018 17:01
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НОВОСИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
В Новосибирске стартовал социальный проект «Тактильная музыка» – это совместный проект филармонии и некоммерческой организации «Амплитуда тишины».
Сегодня, 22 февраля, на открытой репетиции коллектива «Филармоника-квартет» будут присутствовать особенные дети — причём музыканты пригласят их на сцену.
«Это обеспечит детям пребывание в зоне непосредственного воздействия звуковых волн. По данным последних медицинских исследований, это позволяет тем, у кого есть нарушения слуха, развивать возможности восприятия. Подобные акции мы будем проводить на постоянной основе», — рассказали в филармонии.
Напомним, в ноябре в Новосибирске слабовидящим детям подарили рельефные книги.
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