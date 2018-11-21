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Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской областиРубрика: общество
23.11.2018 06:01
фото с сайта pixabay.com
Ростехнадзор выяснил, что башенные краны одной из новосибирских стройкомпаний работают с серьёзными нарушениями.
Ростехнадзор Новосибирской области обнаружил 28 нарушений при эксплуатации башенных кранов у работающей в регионе строительной компании «Арго». Проверка проходила с 17 октября по 13 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди основных нарушений – неисправность приборов и устройств безопасности кранов, отсутствие технического освидетельствования и инструкций для аварийных ситуаций.
«Перечисленные нарушения создали угрозу жизни и здоровью работников, могли привести к аварии при эксплуатации башенных кранов», — сообщают в Ростехнадзоре.
Представители Ростехнадзора оформили протокол о временном запрете работы башенных кранов. Документы были направлены в Новосибирский районный суд Новосибирской области, который поддержал решение ведомства. Деятельность машин приостановили на 90 дней.
«Кроме того, по результатам проверки Сибирским управлением Ростехнадзора составлен акт проверки и выдано предписание об устранении нарушений, привлечены к административной ответственности в виде штрафа два должностных лица на общую сумму 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Ростехнадзора.
Напомним, в октябре башенный кран обрушился на брошенную стройплощадку в Новосибирской области.
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Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области
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