Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

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Ростехнадзор выяснил, что башенные краны одной из новосибирских стройкомпаний работают с серьёзными нарушениями.

Ростехнадзор Новосибирской области обнаружил 28 нарушений при эксплуатации башенных кранов у работающей в регионе строительной компании «Арго». Проверка проходила с 17 октября по 13 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди основных нарушений – неисправность приборов и устройств безопасности кранов, отсутствие технического освидетельствования и инструкций для аварийных ситуаций.

«Перечисленные нарушения создали угрозу жизни и здоровью работников, могли привести к аварии при эксплуатации башенных кранов», — сообщают в Ростехнадзоре.

Представители Ростехнадзора оформили протокол о временном запрете работы башенных кранов. Документы были направлены в Новосибирский районный суд Новосибирской области, который поддержал решение ведомства. Деятельность машин приостановили на 90 дней.

«Кроме того, по результатам проверки Сибирским управлением Ростехнадзора составлен акт проверки и выдано предписание об устранении нарушений, привлечены к административной ответственности в виде штрафа два должностных лица на общую сумму 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Ростехнадзора.

Напомним, в октябре башенный кран обрушился на брошенную стройплощадку в Новосибирской области.