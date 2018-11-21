5 баллов
-1
65.61 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

вчера 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

вчера 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

вчера 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

вчера 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут позвонить Деду Морозу на Новый год

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

21.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

21.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

21.11.2018 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

Рубрика: общество

23.11.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

Ростехнадзор выяснил, что башенные краны одной из новосибирских стройкомпаний работают с серьёзными нарушениями.

Ростехнадзор Новосибирской области обнаружил 28 нарушений при эксплуатации башенных кранов у работающей в регионе строительной компании «Арго». Проверка проходила с 17 октября по 13 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди основных нарушений – неисправность приборов и устройств безопасности кранов, отсутствие технического освидетельствования и инструкций для аварийных ситуаций.

«Перечисленные нарушения создали угрозу жизни и здоровью работников, могли привести к аварии при эксплуатации башенных кранов», — сообщают в Ростехнадзоре.

Представители Ростехнадзора оформили протокол о временном запрете работы башенных кранов. Документы были направлены в Новосибирский районный суд Новосибирской области, который поддержал решение ведомства. Деятельность машин приостановили на 90 дней.

«Кроме того, по результатам проверки Сибирским управлением Ростехнадзора составлен акт проверки и выдано предписание об устранении нарушений, привлечены к административной ответственности в виде штрафа два должностных лица на общую сумму 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Ростехнадзора.

Напомним, в октябре башенный кран обрушился на брошенную стройплощадку в Новосибирской области.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

вчера 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

вчера 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

вчера 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

вчера 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут позвонить Деду Морозу на Новый год

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

21.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

21.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

21.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.11.2018

«Вертушка» по пути в будущее

Сможет ли вертолётная площадка открыть...

Читать далее
Image
14.11.2018

Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто измен...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
26.10.2018

Гостиница «Турист»: мистическая версия

Злосчастную гостин...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
16.10.2018

Вновь досрочно и качественно

У каждого застройщика есть свои секре...

Читать далее

Новости по теме

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом вчера 16:03 Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок вчера 12:10 Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска 21.11.2018

Популярное

Image

Типа умирайте и всё

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычн...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

Image

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы