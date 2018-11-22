Россияне пьют и экономят

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В стране растёт закредитованность – в основном жители России должны банкам за ипотеку.

Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы опубликовал данные очередного исследования «социально-экономического положения и самочувствия населения России».

Итак, рост реальной зарплаты составил 7,2 %, но доходы людей сократились на полтора процента – это если сравнивать с минувшим, 2017 годом. В итоге эксперты РАНХиГС разделили население страны на четыре группы.

По данным исследователей, большинство жителей страны – 35,6 %, входит в так называемую «зону потребительского риска». «Они могут позволить себе нормально питаться и покупать повседневную одежду, но покупка предметов длительного пользования вызывает крайние сложности, а перспективы повышения материального статуса нет», — утверждают эксперты.

Вторая по численности группа принадлежит к «зоне потребительского комфорта». Их, по оценке экспертов, 28,3 %. Как считают московские учёные, россияне из этой группы могут позволить себе нормально завтракать, обедать и ужинать, покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования вызывает крайние сложности, а перспектива повышения материального статуса отсутствует.

В третью группу вошли, увы, бедные люди. «Зона бедности». И таких людей в стране насчитывается 22 %. К сожалению, они могут себе позволить лишь минимальный набор продуктов.

И меньше всего в стране людей, которые не совсем понимают свой нынешний материальный статус. Эксперты РАНХиГС отнесли их к «зоне возможных изменений» — 14,1 процента населения. «Они могут покупать любые продукты и одежду, но покупка предметов длительного пользования пока вызывает сложности, хотя они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности. Либо сейчас у них есть возможность приобретения товаров длительного пользования, но предполагается снижение материального статуса в ближайшем будущем», — уточнили в институте.

Исследования показали, что задолженность по кредитам стала больше на 21,4 %. Объём продажи алкоголя увеличился на 4,1 %, речь идет о рознице. Судя по всему, сейчас россияне предпочитают, увы, забыться.

Напомним, в ноябре в Новосибирске отыскали самые привлекательные малогабаритные квартиры.