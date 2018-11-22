Таксистка встала на пути 13-го трамвая в Новосибирске

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Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков
Таксистка встала на пути 13-го трамвая в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
22.11.2018 09:50
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Водитель Яндекс.Такси остановила трамвайное движение на прославленном 13-м маршруте – девушка застряла на путях.
Автомобиль Hyundai Solaris сервиса Яндекс.Такси застрял на путях на улице Гурьевская утром 22 ноября. В результате машина не дала проехать трамваю № 13, а затем и вовсе заблокировала движение на этом участке.
Как сообщает группа «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», за рулём авто находилась девушка. Вернуть железного коня на дорогу ей помогли четверо мужчин.
«Движение городского транспорта восстановлено, а квартет смельчаков наверняка получил порцию аплодисментов от пассажиров», — рассказали в сообществе.
Напомним, в октябре легендарный 13-й трамвай поймал пулю в Новосибирске.
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Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков
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