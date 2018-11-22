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Таксистка встала на пути 13-го трамвая в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

22.11.2018 09:50

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Водитель Яндекс.Такси остановила трамвайное движение на прославленном 13-м маршруте – девушка застряла на путях.

Автомобиль Hyundai Solaris сервиса Яндекс.Такси застрял на путях на улице Гурьевская утром 22 ноября. В результате машина не дала проехать трамваю № 13, а затем и вовсе заблокировала движение на этом участке.

Как сообщает группа «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», за рулём авто находилась девушка. Вернуть железного коня на дорогу ей помогли четверо мужчин.

«Движение городского транспорта восстановлено, а квартет смельчаков наверняка получил порцию аплодисментов от пассажиров», — рассказали в сообществе.

Напомним, в октябре легендарный 13-й трамвай поймал пулю в Новосибирске.

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Предложить новость

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Россияне пьют и экономят

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сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:57 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске сгорел частный дом – погиб пенсионер

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:08 Наука 0 Коммент.

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