7 баллов
-2
65.61 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

сегодня 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

сегодня 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

сегодня 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

В Москве выяснили личность сбитого самолётом мужчины

Рубрика: проиcшествия

22.11.2018 13:18

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Самолёт сбил гражданина Армении – перед этим его депортировали из Испании.

Установлена личность человека, которого 20 ноября в московском аэропорту Шереметьево смертельно травмировал взлетающий самолёт. Как сообщает агентство «Интерфакс», погибшим оказался гражданин Армении.

По информации агентства, мужчина летел из Мадрида, его по какой-то причине депортировали из Испании. Известно, что во время полёта в Москву он устроил дебош в салоне самолёта. 

«Мужчина вёл себя в полёте неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», — цитирует слова своего источника «Интерфакс».

Напомним, в ноябре новосибирский суд подтвердил приговор серийному убийце.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

сегодня 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

сегодня 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

Нина Шалабаева вновь стала новосибирским омбудсменом

сегодня 13:50 Политика 0 Коммент.

Новосибирскому маньяку подтвердили пожизненный срок

сегодня 12:10 Хроника 0 Коммент.

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Россияне пьют и экономят

сегодня 09:01 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская художница вступилась за туи у Центрального рынка

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент-шпажист привёз бронзу из Риги

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Крупную сумму у бизнесменов украли хакеры из Новосибирска

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские художники справят юбилей

вчера 16:32 Афиша 0 Коммент.

Лекторов-террористов осудили в Красноярске

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Лучшего ребёнка-следователя отыщут в Новосибирске

вчера 14:10 Общество 0 Коммент.

Эксперты поделились секретами интернет-маркетинга на конференции в Новосибирске

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

вчера 13:06 Недвижимость 0 Коммент.

Бердчанку увезла неотложка после аварии с автобусом

вчера 12:11 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
02.11.2018

Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу

Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...

Читать далее
Image
01.11.2018

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...

Читать далее
Image
29.10.2018

Как становятся сенаторами

Кто за четверть века обладал статусом сена...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее

Новости по теме

Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво сегодня 11:02 Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича вчера 10:03 Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину 20.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Типа умирайте и всё

Image

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычн...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные