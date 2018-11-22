В Москве выяснили личность сбитого самолётом мужчины

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Самолёт сбил гражданина Армении – перед этим его депортировали из Испании.

Установлена личность человека, которого 20 ноября в московском аэропорту Шереметьево смертельно травмировал взлетающий самолёт. Как сообщает агентство «Интерфакс», погибшим оказался гражданин Армении.

По информации агентства, мужчина летел из Мадрида, его по какой-то причине депортировали из Испании. Известно, что во время полёта в Москву он устроил дебош в салоне самолёта.

«Мужчина вёл себя в полёте неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», — цитирует слова своего источника «Интерфакс».

Напомним, в ноябре новосибирский суд подтвердил приговор серийному убийце.