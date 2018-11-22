В Москве выяснили личность сбитого самолётом мужчины

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В Москве выяснили личность сбитого самолётом мужчиныРубрика: проиcшествия
22.11.2018 13:18
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Самолёт сбил гражданина Армении – перед этим его депортировали из Испании.
Установлена личность человека, которого 20 ноября в московском аэропорту Шереметьево смертельно травмировал взлетающий самолёт. Как сообщает агентство «Интерфакс», погибшим оказался гражданин Армении.
По информации агентства, мужчина летел из Мадрида, его по какой-то причине депортировали из Испании. Известно, что во время полёта в Москву он устроил дебош в салоне самолёта.
«Мужчина вёл себя в полёте неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», — цитирует слова своего источника «Интерфакс».
Напомним, в ноябре новосибирский суд подтвердил приговор серийному убийце.
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Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
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