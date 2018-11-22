В Новосибирской области разваливается школа

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Стена учебного заведения обвалилась во внеучебное время – пострадавших, к счастью, нет.

Происшествие случилось днём 21 ноября в посёлке Чаинка Купинского района – в местной средней школе обрушилась часть стены и перекрытие, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сообщение в МЧС поступило в 14:50 — звонивший сообщил о ЧП на улице Школьной, 1. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что площадь обрушения составляет 120 квадратных метров.

В момент аварии учеников в здании не было – там как раз меняли оконные рамы, поэтому занятия были отменены. Из-за обрушения администрация школы была вынуждена отменить уроки и 22 ноября. Всего в школе 56 учеников и 30 работников.

Напомним, в октябре возле лицея «Надежда Сибири» убрали бетонный строительный забор.