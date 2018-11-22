В Новосибирской области разваливается школа

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В Новосибирской области разваливается школаРубрика: проиcшествия
22.11.2018 13:57
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Стена учебного заведения обвалилась во внеучебное время – пострадавших, к счастью, нет.
Происшествие случилось днём 21 ноября в посёлке Чаинка Купинского района – в местной средней школе обрушилась часть стены и перекрытие, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Сообщение в МЧС поступило в 14:50 — звонивший сообщил о ЧП на улице Школьной, 1. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что площадь обрушения составляет 120 квадратных метров.
В момент аварии учеников в здании не было – там как раз меняли оконные рамы, поэтому занятия были отменены. Из-за обрушения администрация школы была вынуждена отменить уроки и 22 ноября. Всего в школе 56 учеников и 30 работников.
Напомним, в октябре возле лицея «Надежда Сибири» убрали бетонный строительный забор.
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Лента новостей
Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков
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