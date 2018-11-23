«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

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Супруга экс-губернатора Наталья Юрченко согласилась на прекращение своего дела по истечению срока давности – она хочет потратить время на внучку.

Мировой суд Железнодорожного района Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении жены экс-губернатора региона Василия Юрченко Натальи. Как сообщает «Коммерсантъ», основанием для этого стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело на экс-супругу губернатора завели в 2015 году — Наталья Юрченко обвинялась в нарушении миграционного законодательства.

В 2014 году Юрченко получила карту Rot-Weiss-Rot-Karte plus, которая, по мнению следствия, даёт вид на жительство в Австрии. Документ обнаружили в ходе обысков квартиры Василия Юрченко, которые проходили в рамках уголовного преследования экс-губернатора. Согласно законодательству, о получении карты Наталья Юрченко должна была известить российскую миграционную службу, однако она этого не сделала.

По словам Натальи Юрченко, она всё же отправляла уведомление в УФМС Москвы, однако в службе не внести отметку о получении документа, а затем и вовсе его потеряли. Позже из генконсульства Австрии поступили данные, согласно которым карта не является видом на жительство. Кроме того, возникли разночтения в переводе соответствующего закона.

В связи с этим возник вопрос о проведении лингвистической экспертизы. Однако суд предложил прекратить дело по истечению срока его давности, на что фигурантка согласилась. Юрченко пояснила, что уголовное дело отнимает у неё много сил, а своё время она охотнее потратит на воспитание внучки.

Напомним, в сентябре дело Натальи Юрченко передали в суд.