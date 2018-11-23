Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

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Девять многодетных мам наградили в НовосибирскеРубрика: woman, общество
23.11.2018 14:03
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске женщин, которые посвящают почти всю свою жизнь детям и воспитанию, почтили и поблагодарили в честь Дня матери.
Торжественное собрание ко Дню матери состоялось сегодня, 23 ноября, в мэрии Новосибирска. Девять сибирячек, которые являются счастливыми мамами от четырёх до десяти детей, наградили Дипломами многодетной матери I и II степеней.
«Слово "мама" на всех языках звучит одинаково, и сегодня мы говорим спасибо всем матерям, тем, кто дарит нам жизнь, воспитывает, наставляет, заботится, и самое главное — бескорыстно любит нас. В 2018 году число многодетных семей в России составило более полутора миллионов. У нас, в Новосибирске, традиционно уделяется большое внимание многодетным семьям, мэрия ежегодно оказывает поддержку более 20 тысячам семей, и за каждой из них, безусловно, стоит мама. Примите поздравления и искренние слова благодарности от всех новосибирцев», — заявил заместитель мэра Артём Скатов.
Начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева отметила, что многодетных мам награждают в городе с 2007 года. По её словам, они поощряют таким образом активных женщин, которые успевают участвовать в городских мероприятиях, заниматься творчеством и работать.
Напомним, в июне многодетная мать из Томска добилась встречи с губернатором через президента Владимира Путина.
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