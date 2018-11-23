Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

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Локоть взял под контроль опасный котлован в центре городаРубрика: недвижимость, общество
23.11.2018 17:03
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Несбывшийся проект многоэтажки в центре Новосибирска стал в итоге реальной угрозой для соседей — теперь же котлован перейдёт муниципалитету.
Мэрия Новосибирска изучит возможности передачи земли на улице Журинской, 37 на муниципальные нужды. Также администрация города введёт режим ЧС объектового уровня на той стройке. По соответствующему распоряжению мэра Анатолия Локтя уже составлен проект.
ООО «Брик» выдавали разрешение на строительство многоэтажного дома в 2013 году. Площадь участка составляла 2 497 квадратных метров. Но в итоге на месте лишь образовался заброшенный с годами котлован, который угрожал соседним домам.
«Весной-летом прошлого года по решению мэра Анатолия Локтя и силами муниципалитета в короткое время ситуация была стабилизирована. Однако строительство объекта застройщик так и не возобновил», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
По итогу совещаний с участием администрации Центрального округа, департамента строительства и архитектуры мэрии, управляющей организации ЗАО «МКС-Новосибирск» и представителей собственников многоквартирного жилого дома на Фрунзе, 12, было решено задуматься о передаче участка муниципалитету. В ближайшее время этот вопрос изучат более подробно.
Напомним, в сентябре сотрудники коммунальной службы, по вине которых в Колывани погибли дети в котловане, отправились в колонию.
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