4 балла
-7
65.67 74.94
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

сегодня 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

сегодня 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

сегодня 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

сегодня 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Рубрика: недвижимость, общество

23.11.2018 17:03

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Несбывшийся проект многоэтажки в центре Новосибирска стал в итоге реальной угрозой для соседей — теперь же котлован перейдёт муниципалитету.

Мэрия Новосибирска изучит возможности передачи земли на улице Журинской, 37 на муниципальные нужды. Также администрация города введёт режим ЧС объектового уровня на той стройке. По соответствующему распоряжению мэра Анатолия Локтя уже составлен проект.

ООО «Брик» выдавали разрешение на строительство многоэтажного дома в 2013 году. Площадь участка составляла 2 497 квадратных метров. Но в итоге на месте лишь образовался заброшенный с годами котлован, который угрожал соседним домам.

«Весной-летом прошлого года по решению мэра Анатолия Локтя и силами муниципалитета в короткое время ситуация была стабилизирована. Однако строительство объекта застройщик так и не возобновил», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

По итогу совещаний с участием администрации Центрального округа, департамента строительства и архитектуры мэрии, управляющей организации ЗАО «МКС-Новосибирск» и представителей собственников многоквартирного жилого дома на Фрунзе, 12, было решено задуматься о передаче участка муниципалитету. В ближайшее время этот вопрос изучат более подробно.

Напомним, в сентябре сотрудники коммунальной службы, по вине которых в Колывани погибли дети в котловане, отправились в колонию.

 

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

сегодня 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

сегодня 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

сегодня 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

сегодня 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.11.2018

«Вертушка» по пути в будущее

Сможет ли вертолётная площадка открыть...

Читать далее
Image
14.11.2018

Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто измен...

Читать далее
Image
26.10.2018

Гостиница «Турист»: мистическая версия

Злосчастную гостин...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
16.10.2018

Вновь досрочно и качественно

У каждого застройщика есть свои секре...

Читать далее
Image
08.10.2018

Сталин неприкаянный

К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...

Читать далее

Новости по теме

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске сегодня 14:03 Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области сегодня 06:01 Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков 21.11.2018

Популярное

Image

Типа умирайте и всё

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычн...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ