Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

фото из группы «Конгресс молодых миллионеров» «ВКонтакте»

Новосибирские предприниматели обсудят развитие бизнеса с федеральными экспертами на конгрессе «Молодые миллионеры Сибири».

Конгресс «Молодые миллионеры Сибири – 2018» пройдёт 29 ноября в Академпарке. Мероприятие организовано ГБУ НСО «Агентство поддержки молодёжных инициатив» при поддержке федеральной программы «Ты — предприниматель», министерства образования и науки РФ, а также правительства Новосибирской области.

Тема этого года — «Управляем бизнесом в эпоху изменений» — выбрана не случайно.

«Наш мир стал очень динамичным, ежедневно происходят какие-либо изменения. Управляя бизнесом, нужно уметь быстро перестраиваться и схватывать новые тренды на лету. Именно это обсудят участники и гости конгресса», — рассказали организаторы.

Программа делится на три трека в сфере предпринимательства: управление, маркетинг и продажи. В рамках каждого трека пройдёт пленарное заседание, будут организованы дискуссионные площадки, встречи, круглые столы, тренинги, лекции и интерактивные площадки. Модераторами и экспертами выступят не только представители города Новосибирска и Сибирского федерального округа, но и гости из Москвы.

В конгрессе примут участие более 400 участников, более 20 региональных и федеральных бизнес-экспертов выступят на девяти внутренних площадках мероприятия. В числе спикеров – основатель и управляющий группы компаний Externet и B2B basis из Москвы Андрей Веселов, директор по маркетингу сети кондитерских «Кузина» Анастасия Толстикова и директор по маркетингу интернет-рекрутмента «Зарплата.ру» из Новосибирска. Специальный гость – бизнесмен, маркетолог и консультант Максим Поташёв.

Ознакомиться с программой конгресса можно на сайте конгрессмиллионеров.рф. Регистрация открыта до 25 ноября.

Напомним, в августе кемеровчанин по ошибке стал миллионером.