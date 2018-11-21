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Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

Рубрика: общество

23.11.2018 10:13

фото с сайта pixabay.com

Внезапная оттепель и резкое похолодание ожидаются в Новосибирске с пятницы по воскресенье.

Контрастная погода ожидается в Новосибирске 23-25 ноября. Как рассказали синоптики, субботнее тепло сменится воскресным похолоданием с промозглым ветром.

«Днём 24 ноября по югу области будут отмечаться осадки в виде мокрого снега и дождя, температура в дневные часы повысится до оттепелей. 25 ноября с северо-запада произойдёт вторжение арктического воздуха, пройдёт холодный атмосферный фронт, интенсивность снега ослабеет, резко похолодает. Прохождение фронта будет сопровождаться сильным ветром, метелями, гололёдными явлениями, отложением мокрого снега», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В пятницу, 23 ноября, днём подует юго-западный ветер с переходом на западный со скоростью 7-12, местами до 17 метров в секунду. В течение дня будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица и снежные заносы. Температура воздуха составит 0…-2 градуса с похолоданием в течение дня.

В субботу, 24 ноября, западный ветер подует со скоростью 3-8, местами с порывами до 13 метров в секунду. Ожидаются снег и метель. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днём -1…-3.

25 ноября, в воскресенье, ветер ожидается южный с переходом на западный со скоростью 9-14, местами с порывами до 22 метров в секунду. Ночью снег и метель, днём небольшой снег. Ночная температура составит -10…-12 градусов, дневная — -8…-10 с понижением в течение дня.

Напомним, синоптики пообещали температурные карусели в последней декаде ноября.

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Лента новостей

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