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Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – скандал на всю страну

Рубрика: общество

23.11.2018 11:12

фото с сайта pixabay.com

Завуч потребовал у школьника удалить картинку с героем аниме – в минобре Новосибирской области это одобрили, назвав поклонников японской мультипликации сектой.

Жительница Новосибирска публично пожаловалась на завуча одной из городских школ – педагог удалил картинку с персонажем аниме из телефона её сына. Об этой ситуации она рассказала в соцести «Твиттер» под ником «Это ещё ничего».

Женщина сообщила, что учитель отобрала у мальчика телефон, которым тот воспользовался во время урока. После этого школьника вызвали к завучу, а тот увидел на его мобильном мультяшную картинку и потребовал её удалить. Матери ученика он пояснил, что аниме запрещено, и на этот счёт даже существует некая рекомендация. При этом предоставить этот документ родительнице педагог не смог.

«Тогда я спросила, почему сей зам вообще полез в телефон смотреть, что там изображено, услышала: "в школе все частное становится общественным"», — написала сибирячка в соцсети.

Позже женщина дозвонилась в министерство образования. Там ей подтвердили, что отбирать телефон у ребёнка учитель не имел права. Однако чиновники заявили, что в аниме якобы есть 25-й кадр, который пагубно влияет на психику, а поклонники японской мультипликации – «это вообще секта».

По информации некоторых СМИ, на следующий день после произошедшего завуч принёс извинения за инцидент.

Напомним, в октябре влюблённая красноярская учительница соблазняла школьника.

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вчера 09:01 Экономика 0 Коммент.

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