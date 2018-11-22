Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

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Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающихРубрика: общество
24.11.2018 10:09
фото с сайта pixabay.com
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1000 респондентов и выяснили, считаются ли жители Новосибирска с мнением окружающих.
Для 35 % опрошенных мнение окружающих очень важно.
«Невозможно жить в социуме и быть свободным от этого социума. Мнение других людей заложено везде — в вашей одежде, причёске, блюдах домашней кухни и так далее», — поделилась комментарием Светлана.
33 % предпочитают всегда выслушать мнение окружающих, но не всегда оно для них важно.
«Смотря по какому поводу мысль. Если о работе, книгах, фильмах или путешествиях, то могу послушать просто как точку зрения. Ну а если обо мне, моих идеалах, то меня волнует мнение только дорогих и близких людей», — объяснила своё решение Анастасия.
«К мнению окружающих нужно относиться как к погоде: учитывать и иметь в виду. Действовать нужно исходя из личных интересов. Редко оценка снаружи реально имеет толк», — комментирует Сергей.
С ним солидарны 14 % участников опроса.
Оставшиеся придерживаются принципа, что мнение окружающих не важно вовсе, и в учёт его принимать не стоит.
Напомним, в ноябре новосибирцы рассказали о самых необычных видениях.
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Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением
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