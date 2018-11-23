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Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

Рубрика: проиcшествия

23.11.2018 18:21

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцев по WhatsApp оповестили о ворах, которые знакомятся с детьми и грабят родителей.

В мессенджере WhatsApp появилась рассылка, адресованная новосибирским родителям – их предупреждают о ворах, которые под разными предлогами провожают школьников до квартиры, а позже грабят жилище.

«Преступники наблюдают за нашими детьми, которые самостоятельно идут домой из школы, выслеживают их, под разными предлогами просят зайти в дом, как-то благовидно объясняя свою просьбу. В результате подобных действий пострадали уже несколько человек, живущих недалеко от школы», — говорится в сообщении.

Согласно информации рассылки, с таким предупреждением в одну из школ обратился офицер Центрального отделения полиции Новосибирска.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в ГУ МВД по Новосибирской области, такие случаи действительно имели место быть – за последний месяц в полицию поступило три заявления о подобных инцидентах.

«Неизвестные пытались познакомиться со школьниками, чтобы проникнуть в квартиры. Дальше они действовали по стандартной схеме: просили воды, спрашивали, где хранятся золото и денежные средства. Ни в одном из случаев не удалось довести до конца преступный умысел. По всем случаям ведутся проверки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В областном МВД также сообщили, что полиция проводит профилактические беседы с педагогами, директорами школ и учениками. Детям объясняют, что знакомиться со взрослыми и приводить их домой нельзя.

Напомним, в ноябре завуч заставил новосибирского школьника удалить из телефона аниме-картинку.

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