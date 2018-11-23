Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

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24 и 25 ноября на кортах спортивного клуба «Экстрим Фитнес» сыграют ведущие игроки Сибири в сквош.

Открытый чемпионат «Столица Сибири» — это крупнейшие соревнования по сквошу в Новосибирске, которые проходят с 2015 года и объединяют игроков Сибирского федерального округа. Каждому участнику присуждаются баллы, идущие в общероссийский рейтинг игроков в сквош.

«Такие крупные соревнования Федерация сквоша Новосибирской области проводит дважды в год, весной и осенью. И раз от раза мы наблюдаем рост интереса к сквошу, причём как среди новых игроков, так и со стороны власти и бизнеса. Это воодушевляет, так как в Новосибирске сквош только начинает развиваться, любая поддержка ему необходима. Поэтому уверен, что предстоящий чемпионат станет особенным и ещё ближе познакомит новосибирцев с этой динамичной и увлекательной игрой», — рассказал президент Федерации сквоша НСО Максим Тыщенко.

Открытый чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт 24 и 25 ноября на кортах спортивного клуба «Экстрим Фитнес» на улице Кирова, 44/1 в трёх категориях: объединённая М1-2 для опытных игроков, М3 для начинающих и W для девушек.

Напомним, в сентябре новосибирский школьник завоевал «бронзу» на чемпионате России по сквошу.