Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре

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1 декабря в Новосибирске заработают ёлочные базары – предприниматели уже заключают договоры с мэрией на их размещение.

Ёлочные базары заработают в Новосибирске c декабря, сообщили в пресс-центре мэрии города.

«На сегодняшний день схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено размещение 182 ёлочных базаров на территории города», — рассказали в муниципалитете.

Управление потребительского рынка мэрии уже заключило 40 договоров на размещение ёлочных базаров на муниципальных земельных участках. Ещё по двум площадкам объявлены торги.

Места торговли новогодними деревьями будут и на частных земельных участках.

Напомним, в декабре в Новосибирске стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление и обслуживание среди городских предприятий.