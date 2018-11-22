Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре

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Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабреРубрика: общество
24.11.2018 11:01
фото с сайта pixabay.com
1 декабря в Новосибирске заработают ёлочные базары – предприниматели уже заключают договоры с мэрией на их размещение.
Ёлочные базары заработают в Новосибирске c декабря, сообщили в пресс-центре мэрии города.
«На сегодняшний день схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено размещение 182 ёлочных базаров на территории города», — рассказали в муниципалитете.
Управление потребительского рынка мэрии уже заключило 40 договоров на размещение ёлочных базаров на муниципальных земельных участках. Ещё по двум площадкам объявлены торги.
Места торговли новогодними деревьями будут и на частных земельных участках.
Напомним, в декабре в Новосибирске стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление и обслуживание среди городских предприятий.
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Лента новостей
Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением
Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области
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