Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

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В Новосибирской области продолжают выяснять причины обрушения приличного куска одной сельской школы; а пока некоторым детям придётся вернуться в детский сад.

Региональное министерство науки проверило обстоятельства обрушения стены школы села Чаинка Купинского района. На данный момент эксплутацию здания приостановили, что логично. А вот как именно теперь восстанавливать учреждение, обсуждали сегодня, 23 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие провёл замгубернатора Сергей Сёмка.

По словам представителя администрации Купинского района, сейчас проектная организация ищет причины обрушения, по итогам же будет готов план по его ликвидации. По предварительным данным, инцидент произошёл, потому что при замене окон разрушились несущие конструкции.

«Учебный процесс планируется возобновить в ближайшее время, в зданиях детского сада и КДЦ в селе Чаинка. В школе обучаются 56 учеников, из которых 17 человек – на подвозе из других населенных пунктов», — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Напомним, стена учебного заведения обвалилась во внеучебное время 21 ноября.