Травникова позвали прокатиться в самом консервном автобусе

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Специалисты из правительства Новосибирской области уже давно зафиксировали проблему нехватки автобусов рейса № 189; однако никаких решений за этом не следует.

Региональное министерство транспорта зафиксировало запредельную вместимость автобуса № 189. Пожалуй, каждый, кому хотя бы раз не посчастливилось проехаться на нём в час пик, понимает в чём проблема. Автобусы ходят очень редко, при этом они маленькие и старые. В итоге люди в них словно в консервной банке. А ведь кому-то каждый день приходится преодолевать этот путь.

Более того, дорога маршрута также оставляет желать лучшего. Особенно зимой, когда всё заметает снегом.

Уставшие от этого всего жители микрорайона Светлый Мошковского района решили пригласить прокатиться по 189-му маршруту губернатора Андрея Травникова. При этом время поездки — именно утренний час пик.

«Уважаемый Андрей Александрович! Хочу вас пригласить проехать в час пик по маршруту автобуса № 189 со Светлого в город Новосибирск и обратно. Оценить своими глазами всю проблему, которую мы много лет описываем в письмах и на словах. Нас никто не слышит», — заявила в обращении от жителей, предоставленном «Гражданским патрулём», Елена.

Напомним, с 1 декабря 2018 года стоимость проезда в автобусах и поездах метро составит 22 рубля, в троллейбусах и трамваях – 20 рублей.