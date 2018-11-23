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Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

23.11.2018 15:13

фото с сайта 54.mchs.gov.ru

В Новосибирской области потребовалось свыше 120 тонн воды, чтобы остановить огонь, охватывающий обычный сельский магазин.

Магазин смешанных товаров загорелся утром 23 ноября в посёлке Мошково. Для ликвидации огня сотрудникам МЧС потребовалась помощь Западно-Сибирской железной дороги. Пожарный поезд станции Болотная доставил в посёлок 120 тонн воды. Также в тушении были задействованы три автоцистерны.

МЧС по Новосибирской области сообщило, что при инциденте никто не пострадал.

«Пожар локализован в течение 14 минут после прибытия первых единиц техники, открытое горение ликвидировали в последующие 15 минут. Всего в тушении участвовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники», — отметили в министерстве.

В скором времени дознаватели приступят к выяснению причины пожара. Предварительная версия возгорания — короткое замыкание электропроводки на входе в магазин.

Напомним, в ноябре пожарные спасли больше 50 человек из загоревшегося в полночь дома.

 

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