В Госдуме предложили навсегда запретить петь новосибирцу Элджею

4 балла
-7
65.67 74.94
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

сегодня 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

сегодня 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

сегодня 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

сегодня 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме предложили навсегда запретить петь новосибирцу Элджею

Рубрика: общество

23.11.2018 14:30

фото из группы «Элджей» в соцсети «ВКонтакте»

Известный своими скандальными идеями депутат Госдумы Виталий Милонов на этот раз оказался недоволен творчеством популярного во всей стране артиста из Новосибирска.

Очередное нашумевшее заявление депутат Виталий Милонов сделал при общении с агентством «Москва». По мнению члена Госдумы, Элджею нужно запретить выступать с его песнями, потому что там встречаются упоминания наркотиков. А также необходимо проверить на соответствующую зависимость самого артиста и отправить его либо на принудительное лечение, либо в тюрьму. В последнем случае Милонов бы всё-таки разрешил Элджею петь — как участнику тюремной самодеятельности.

«Я думаю, что любой человек, который пропагандирует употребление наркотиков через песни, должен быть осуждён и направлен в места лишения свободы. И думаю, что Узенюк сможет применить свои таланты, работая и исполняя песни в самодеятельности отряда соответствующих исправляющихся граждан», — сказал депутат.

Напомним, в апреле Виталий Милонов предлагал закрыть клубы со стриптизом.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

сегодня 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

сегодня 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

сегодня 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

сегодня 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее

Новости по теме

Экс-солистка «Тату» поддержала школьника-жертву издевательств из Барнаула 20.11.2018 «Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску 20.11.2018 Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе» 19.11.2018

Популярное

Image

Типа умирайте и всё

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычн...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ