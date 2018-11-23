В Госдуме предложили навсегда запретить петь новосибирцу Элджею

Лента новостейПредложить новость
Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев
Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске
Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением
Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области
Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске
Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон
Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»
Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области
Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
В Госдуме предложили навсегда запретить петь новосибирцу ЭлджеюРубрика: общество
23.11.2018 14:30
фото из группы «Элджей» в соцсети «ВКонтакте»
Известный своими скандальными идеями депутат Госдумы Виталий Милонов на этот раз оказался недоволен творчеством популярного во всей стране артиста из Новосибирска.
Очередное нашумевшее заявление депутат Виталий Милонов сделал при общении с агентством «Москва». По мнению члена Госдумы, Элджею нужно запретить выступать с его песнями, потому что там встречаются упоминания наркотиков. А также необходимо проверить на соответствующую зависимость самого артиста и отправить его либо на принудительное лечение, либо в тюрьму. В последнем случае Милонов бы всё-таки разрешил Элджею петь — как участнику тюремной самодеятельности.
«Я думаю, что любой человек, который пропагандирует употребление наркотиков через песни, должен быть осуждён и направлен в места лишения свободы. И думаю, что Узенюк сможет применить свои таланты, работая и исполняя песни в самодеятельности отряда соответствующих исправляющихся граждан», — сказал депутат.
Напомним, в апреле Виталий Милонов предлагал закрыть клубы со стриптизом.
Комментарии
Лента новостей
Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев
Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске
Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением
Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области
Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске
Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон
Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»
Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области
Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Новости по теме
Популярное