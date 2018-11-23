В Госдуме предложили навсегда запретить петь новосибирцу Элджею

фото из группы «Элджей» в соцсети «ВКонтакте»

Известный своими скандальными идеями депутат Госдумы Виталий Милонов на этот раз оказался недоволен творчеством популярного во всей стране артиста из Новосибирска.

Очередное нашумевшее заявление депутат Виталий Милонов сделал при общении с агентством «Москва». По мнению члена Госдумы, Элджею нужно запретить выступать с его песнями, потому что там встречаются упоминания наркотиков. А также необходимо проверить на соответствующую зависимость самого артиста и отправить его либо на принудительное лечение, либо в тюрьму. В последнем случае Милонов бы всё-таки разрешил Элджею петь — как участнику тюремной самодеятельности.

«Я думаю, что любой человек, который пропагандирует употребление наркотиков через песни, должен быть осуждён и направлен в места лишения свободы. И думаю, что Узенюк сможет применить свои таланты, работая и исполняя песни в самодеятельности отряда соответствующих исправляющихся граждан», — сказал депутат.

Напомним, в апреле Виталий Милонов предлагал закрыть клубы со стриптизом.