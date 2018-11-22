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В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strike

Рубрика: наука

24.11.2018 09:00

фото с сайта pixabay.com

Новосибирский государственный технический университет подготовит геймеров для соревнований на Всероссийской киберспортивной студенческой лиге.

Первое собрание будущих киберспортсменов клуба «NSTU.Gaming» состоялось 15 ноября. Там студенты обсудили возможности дальнейшего развития клуба. Но главная цель его участников — это подготовка к Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. 

«Развитие киберспорта в НГТУ — это огромное преимущество для студентов. Сейчас киберспорт популярен во всём мире, и создать команду в НГТУ — очень актуально», — рассказал студент 3-го курса факультета бизнеса и руководитель клуба Эльнур Аббасов.

На данный момент отбирают участников — уже нашли 264 человека. Соревнования проходят по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Warface и Artifact. Команда начнёт тренировки в конце декабря 2018 года.

Напомним, в июле новосибирец застрелил домушника и продолжил играть в World of Tanks.

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Предложить новость

Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strike

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вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:25 Афиша 0 Коммент.

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