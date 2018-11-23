Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в неизвестность и уволился

4 балла
-7
65.67 74.94
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

сегодня 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

сегодня 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

сегодня 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

сегодня 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в неизвестность и уволился

Рубрика: общество

23.11.2018 12:23

фото с сайта pixabay.com и из группы «ОЗГ КотоПёс».во «ВКонтакте»

Новосибирец совершил действительно достойный поступок, проявив заботу о бездомной собаке; однако, видимо, не все горожане так добры к животным.

История началась 21 ноября. Новосибирск, холодный вечер, трамвайные пути напротив 18-й поликлиники. Александр Тараскин смотрит на водителя общественного транспорта, которая кормит собаку. Мужчина здесь не случайно: он увидел в соцсетях пост о том, что пёс с ошейником мёрзнет на снегу. У него самого есть питомец, так что он решил помочь потерявшемуся животному.

Женщина любезно даёт Александру бутерброд, чтобы он прикормил собаку. Далее, водитель уехала, а мужчина угостил бродягу купленным тёплым хлебом.

«Выложив изменения в посте, я поехал домой, но я знал, что так быстро его никто не заберёт, а он на голом снегу лежал в сугробе и дрожал, и на нём были сосульки. Тогда я решил, что именно в этот день надо что-то предпринимать», — поделился воспоминаниями новосибирец в группе «ОЗГ КотоПёс».

Затем Александр съездил в гараж за тёплым одеялом и едой. Постепенно пёс пошёл на контакт, а на «место встречи» вернулась водитель трамвая. Она сказала, что её коллега по имени Салмат заберёт собаку. Спустя три часа общения с животным, в 22 вечера, Александр встретил нового хозяина для пса. 

Питомец был напуган и не хотел залезать в трамвай, но Александр его обнял, «уговорил» довериться Салмату и попрощался с животным.

«Но на следующее утро у меня возникло желание узнать, как пёсик, и может что нужно, и я поехал в депо номер 2, улица Сибиряков-Гвардейцев. Проходя мимо другого водителя трамвая, спросил, знают ли они этого водителя, на что мне ответили, что его уволили. Я решил пойти к диспетчеру, на что получил отказ и безразличие к этой ситуации. Она сказала, что "мне это не интересно, и контакты мы не даём". Вот так вот всё и прошло», — подытожил свой рассказ Александр.

Теперь не только он, но и многие другие новосибирцы вдвойне обеспокоены судьбой пса. Те, кому что-либо известно о его местонахождении, могут сообщить в группу «ОЗГ КотоПёс».

Напомним, в сентябре бердчане спасли собаку, которая упала в колодец.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

сегодня 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

сегодня 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

сегодня 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

сегодня 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
23.07.2018

Циничных здесь нет

О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...

Читать далее
Image
04.07.2018

Терапия для нетипичных

Что станет вариантом нормы будущего поколения и ...

Читать далее
Image
07.06.2018

Право на дым

Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

Типа умирайте и всё

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычн...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ