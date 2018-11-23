Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в неизвестность и уволился

фото с сайта pixabay.com и из группы «ОЗГ КотоПёс».во «ВКонтакте»

Новосибирец совершил действительно достойный поступок, проявив заботу о бездомной собаке; однако, видимо, не все горожане так добры к животным.

История началась 21 ноября. Новосибирск, холодный вечер, трамвайные пути напротив 18-й поликлиники. Александр Тараскин смотрит на водителя общественного транспорта, которая кормит собаку. Мужчина здесь не случайно: он увидел в соцсетях пост о том, что пёс с ошейником мёрзнет на снегу. У него самого есть питомец, так что он решил помочь потерявшемуся животному.

Женщина любезно даёт Александру бутерброд, чтобы он прикормил собаку. Далее, водитель уехала, а мужчина угостил бродягу купленным тёплым хлебом.

«Выложив изменения в посте, я поехал домой, но я знал, что так быстро его никто не заберёт, а он на голом снегу лежал в сугробе и дрожал, и на нём были сосульки. Тогда я решил, что именно в этот день надо что-то предпринимать», — поделился воспоминаниями новосибирец в группе «ОЗГ КотоПёс».

Затем Александр съездил в гараж за тёплым одеялом и едой. Постепенно пёс пошёл на контакт, а на «место встречи» вернулась водитель трамвая. Она сказала, что её коллега по имени Салмат заберёт собаку. Спустя три часа общения с животным, в 22 вечера, Александр встретил нового хозяина для пса.

Питомец был напуган и не хотел залезать в трамвай, но Александр его обнял, «уговорил» довериться Салмату и попрощался с животным.

«Но на следующее утро у меня возникло желание узнать, как пёсик, и может что нужно, и я поехал в депо номер 2, улица Сибиряков-Гвардейцев. Проходя мимо другого водителя трамвая, спросил, знают ли они этого водителя, на что мне ответили, что его уволили. Я решил пойти к диспетчеру, на что получил отказ и безразличие к этой ситуации. Она сказала, что "мне это не интересно, и контакты мы не даём". Вот так вот всё и прошло», — подытожил свой рассказ Александр.

Теперь не только он, но и многие другие новосибирцы вдвойне обеспокоены судьбой пса. Те, кому что-либо известно о его местонахождении, могут сообщить в группу «ОЗГ КотоПёс».

Напомним, в сентябре бердчане спасли собаку, которая упала в колодец.