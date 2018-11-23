Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

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Жительница Новосибирска вступила в спор со своим знакомым во время распития алкоголя, а в качестве аргумента она выбрала холодное оружие.

Вчера, 22 ноября, в одну из новосибирских больниц привезли мужчину с ножевым ранением. Врачи диагностировали у него проникающее ранение в живот. После опроса потерпевшего полицейские задержали его 29-летнюю сожительницу, ранее в поле зрения силовиков она ни разу не попадала, уточнили в областном управлении полиции.

Раненый новосибирец рассказал, что накануне он выпивал с подозреваемой. Как это часто бывает, между собутыльниками возникла ссора, и женщина схватилась за нож.

Теперь она находится под подпиской о невыезде, если вина будет доказана, ей грозит ответственность по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в июле женщина из-за ревности зарезала мужа в Кемеровской области.