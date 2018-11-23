На «Кубок Дружбы» в Новосибирске съехались олимпийские чемпионы и тысячи зрителей

фото пресс-службы правительства НСО

В Новосибирске прошёл международный турнир «Кубок Дружбы», понаблюдать за состязаниями в рамках которого собрались 7,5 тысяч зрителей.

По словам организаторов, матчевые схватки привлекли большое количество зрителей — всего в ледовый дворец спорта «Сибирь» прибыли 7,5 тысяч человек. Вместе с новосибирцами, как отмечает пресс-служба правительства НСО, за поединками и представлениями команд наблюдали почётные гости: трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, трёхкратный Олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, чемпион мира по боксу Николай Валуев, заслуженный артист России Михаил Пореченков, президент Ассоциации каскадёров России Александр Иншаков, призёр Олимпийских игр, боксёр Михаил Алоян и Олимпийский чемпион Евгений Подгорный. Поприветствовал участников и гостей турнира от имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова его заместитель Сергей Нелюбов.

«Помимо спортивных соревнований, в рамках форума КУБИС состоялись интересные культурные мероприятия и важные бизнес-встречи. Уверен, что все эти мероприятия стали ярким событием для новосибирцев», – отметил он.

Добавим, что форум КУБИС состоялся в регионе 23-24 ноября и объединил целую линейку культурных, деловых и спортивных мероприятий.

Напомним, что накануне новосибирский боксёр Миша Алоян заявил о своих планах поучаствовать в Олимпийских Играх-2020.